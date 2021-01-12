القوى العاملة: تعيين 971 شابًا بالدقهلية منهم 15 من ذوى القدرات

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 971 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 15 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3534 شابًا منهم 27 من ذوى القدرات ، وتوفير 31 فرصة عمل .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 11 ألف جنيه لـ 5 عمال كرعاية اجتماعية ، و 6 آلاف جنيه لـ 3 عمال رعاية صحية.

وقال أحمد القللي مدير المديرية -في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 806 منشأة وتم القيام بـ 38 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 6 ندوات توعية ، بالإضافة إلى تلقى 57 شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تم تسوية 4 شكاوي منها ، وإحالة 15 شكاوى منهم للقضاء وجهات أخري، وحفظ 7 شكاوي أخرى ، ومازالت 31 شكوى منها تحت البحث والدراسة ، فضلًا عن فض إضراب بإحدى الشركات العاملة فى نطاق المحافظة .

أما عن مجال إستخراج تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإستقبال طلبات 5 أجنبيًا ، منهم 3 سورى الجنسية ، وفلسطينيين ، وإستخراج 2840 شهادة قياس مستوى المهارة ، وكارنية مزاولة الحرفة .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني بدأت المديرية 6 دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 145 متدربًا ،وتعقد دورة تدريبية أخري في وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 496 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.