ارتفاع أسعار الحديد و استقرار الأسمنت… تعرف على أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021

ما بين 400 جنيه و الـ1000 جنيه للطن، واجه الحديد ارتفاع في أسعاره بشكل كبير في الأسواق لليوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021، ويرجع ذلك نتيجة ارتفاع أسعار خام البيليت بشكل عالمي، أما الجبس والأسمنت بمختلف أنواعه "الأسود، والمقاوم، والأبيض" شهدا حالة من الاستقرار في أسعارهما بعدما ارتفعت الفترة الأخيرة.

دوت الخليج تنشر أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021



أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 12 يناير

. سجل سعر طن حديد المصريين إلى 13 ألف و500 جنيه، وطن حديد عز والدخيلة وصل إلى 13 ألف و700 جنيه، كما بلغ سعر طن حديد بيانكو لـ 13 ألف و300 جنيه، وسعر طن حديد المراكبي وصل إلى 13 ألف و300 جنيه، بينما سجل سعر طن حديد بيانكو 13 آلاف و300 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 12 يناير

بلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 785 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 755 جنيها، فيما وصل طن أسمنت سيناء 740 جنيها، وحقق طن أسمنت بنى سويف سعر 755 جنيها، وبلغ سعر طن أسمنت طرة وحلوان 765 جنيها، وأخيرًا سعر طن أسمنت المسلة وصل إلى 720 جنيها.

أسعار الأسمنت الأبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء

سجل سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 2450 جنيها، وبلغ متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه للطن، ووصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 2420 جنيها.

أسعار الأسمنت المقاوم اليوم الثلاثاء

وصل سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 810 جنيهات، وبلغ سعر طن أسمنت المنيا المقاوم للملوحة لـ 760 جنيها، وجاء سعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل إلى 805 جنيهات، ووصل سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 805 جنيهات، فيما سجل سعر طن أسمنت النخيل المخلوط 645 جنيها، وبلغ سعر الواحة المخلوط إلى 675 جنيها.

أسعار الجبس في الأسواق اليوم الثلاثاء

وصل سعر طن جبس الدولية 700 جنيه، وطن جبس السويس إلى 580 جنيها، وبلغ سعر طن جبس سيناء إلى 850 جنيها.