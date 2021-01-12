ارتفاع طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاع طفيف في أسعار بعض الأصناف كطاطم والبطاطس والباذنجان، واستقر البعض الأخر مثل البصل والكوسة والفاصوليا، أما في الفاكهة فاستقرت أسعار الموز وارتفع البرتقال واليوسفي.

ارتفاع أسعار الحديد و استقرار الأسمنت… تعرف على أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021



وترصد دوت الخليج الأسعار الرسمية لمختلف الأصناف وفق أخر تحديث بموقع سوق العبور للجملة



أسعار الخضروات في سوق العبور

تراوحت أسعار الطماطم للكيلو بين 1.5 لـ 3 جنيه، وسجل البصل 3.5 جنيه إلى 5.5، وسعر كيلو البطاطس من 1.25 لـ 2.25 جنيه، وبلغ سعر الجزر من 1.5 إلى 2.5، أما عن الخيار فجاء سعر كيلو الخيار الصوب من 2 جنيه إلى 4 جنيه، بينما تراوح سعر كيلو الخيار البلدي من 1.5 لـ 3.5 جنيه.

أسعار الفلفل اليوم في سوق العبور



تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي من 2 جنيه لـ 4 جنيه للكيلو، والفلفل الرومي الصوب استقر سعره عند 4 جنيه، أما الفلفل الحامي البلدي تراوح بين 2 إلى 4 جنيه، والصوب من نفس النوع بـ 3 جنيهات، بينما تراوح سعر الفلفل الملون "أصفر-أحمر-برتقالي" بين 12 جنيه لـ 18 جنيه.

أسعار الباذنجان والملوخية

جاءت أسعار الباذنجان كالتالي: استقر جميع أنواع الباذنجان بداية من الباذنجان البلدي الأسود والأبيض "العروس" والباذنجان الرومي عند 1.25 جنيه لـ 2.75 جنيه.

ووصل سعر الكوسة لـ 2 جنيه للكيلو ويزيد إلى 4.5 جنيه، وسجل سعر الملوخية من 2 جنيه إلى 4 جنيه. والفاصوليا من 2 لـ 4 جنيه للكيلو، أما سعر القلقاس من 3.5 لـ 6.5 جنيه، والسبانخ من 3 لـ 5 جنيه للكيلو. والفاصوليا من 2 لـ 4 جنيه للكيلو، أما سعر القلقاس من 3.5 لـ 6.5 جنيه، والسبانخ من 3 لـ 5 جنيه للكيلو.

أسعار الفاكهة وفق سوق العبور للجملة

ووصل سعر اللفت لـ 1.25، والبنجر من 2 جنيه لـ 4 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 17 جنيه إلى 27 جنيه، كما سجلت البطاطا من 1.5 جنيه للكيلو إلى 3 جنيه.تراوحت أسعار الموز البلدي من 5 جنيه إلى 7 جنيه، وبلغ سعر كيلو البرتقال البلدي من 2.5 إلى 4.5، والبرتقال السكري من 3 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة من 2.5 إلى 5.

وبلغت أسعار اليوسفي من 2.5 جنيه إلى 5 جنيه، بينما وصل سعر الجريب فروت من 5 جنيه لـ 9 جنيه للكيلو.

والليمون البلدي من 4 جنية لـ 14 جنيه، بينما الليمون الحلو من 6 إلى 8 جنيهات، ووصل سعر العنب المستورد الأصفر والأسود لـ 20 جنيه.

وتراوحت أسعار التفاح كالأتي: التفاح الأمريكي الإيطالي من 17 جنيه للـ 23 جنيه، والتفاح الجولدن من 13 إلى 17 جنيه ، والتفاح السوري اللبناني من 12 لـ 14 جنيه.