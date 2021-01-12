قبل ساعات من انطلاق البرلمان.. حدوث التعديل الوزاري بشروط| تعرف عليها

ينطلق الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، بعد ساعات من الآن، برئاسة الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، والذي يربط معه الحديث حول إمكانية إجراء تعديل وزاري، وكيف يمكن تنظيم تلك المسائلة وماهي الإجراءات اللازمة لذلك.

إرسال كتابا بالتعديل الوزاري

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب مراعاتها عند إجراء تعديل وزاري حيث يجب إرسال كتابا لمجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تنص علي أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

جلسة طارئة

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قرر دعوة مجلس النواب للانعقاد غدا الثلاثاء المقبل 12 يناير، الساعة 11 صباحا، لافتتاح دور الانعقاد العادى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

ومن جانب آخر فإن الكاتب الصحفيية فريدة الشوباشى ستترأس الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.

ومن المقرر أن يتم معاونة فريدة الشوباشي أصغر الأعضاء سنا، ثم يتم البدء بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، هذا بالإضافة إلى تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة.

كما أنه سيؤدي الأعضاء الجدد اليمين الدستورية، وتكون البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر يعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.