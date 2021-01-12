درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات مصر اليوم

الطقس -أرشيفية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة اليوم الثلاثاء الموافق 12 يناير، حيث ترتفع درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلاتها بـ ٦ درجات خلال هذا الوقت من العام، مرجعة السبب لذلك لتكوين منخفض جوي على البحر المتوسط يعمل على سحب كتلة جنوبية خلال اليوم، مؤكدة أن درجات الحرارة ستنخفض غدًا الأربعاء لتعود مرة أخرى لمعدلاتها الطبيعية المعتادة بهذا الوقت. دوت الخليج تنشر درجات الحرارة المتوقعة بمختلف مناطق مصر

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء12 يناير



درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 09 والعظمى 26

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 22 والعظمى 24

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 27

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 11 والعظمى 27

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 12 والعظمى 28

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 13 والعظمى 28

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 14 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 13 والعظمى 30

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 30

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 13 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 25

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 27

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات مصر اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.