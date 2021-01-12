مباريات اليوم الدوري المصري

تنطلق اليوم منافسات الأسبوع السابع من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، وذلك بأربع مواجهات تبدأ في الثانية والنصف ظهرا وتنتهي في التاسعة والنصف مساء اليوم.

تبدأ منافسات اليوم بمواجهة بين سموحة صاحب المركز الحادي عشر برصيد ست نقاط، وفريق البنك الأهلي صاحب المركز الثالث عشر برصيد ست نقاط أيضا.

ويأتي فريق سموحة من تعادل سلبي أمام فريق سيراميكا كليوباترا، بينما يأتي فريق البنك الأهلي من تعادل سلبي أيضا مع فريق بيراميدز.

وثاني المواجهات تجمع بين فريق المقاولون العرب صاحب الموقف الصعب في المركزالسابع عشر برصيد ثلاث نقاط، وفريق سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثامن برصيد سبع نقاط.

مباراة الزمالك اليوم



يستضيف فريق المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع برصيد عشرة نقاط، فريق الزمالك صاحب مركز الوصافة برصيد ثلاثة عشر نقطة.

يأتي فريق المقاولون العرب من فوز على فريق البنك الأهلي بنتيجة 2-0، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا من خسارة بنتيجة 2-0 من فريق الأهلي.

ويأتي فريق المصري البورسعيدي من تعادل إيجابي مع فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 1-1، بينما يأتي فريق الزمالك من فوز على فريق طلائع الجيش بنتيجة 3-0.

مباراة الأهلي اليوم



يحل فريق النادي الأهلي صاحب الصدارة برصيد ثلاثة عشر نقطة، فريق الإنتاج الحربي محتل المركز السادس عشر برصيد أربع نقاط.

ويأتي فريق النادي الأهلي من فوز على فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، بينما يأتي فريق الإنتاج الحربي من خسارة صعبة أمام فريق بيراميدز بنتيجة 3-2.

مواعيد مباريات اليوم





سموحة

X

البنك الأهلي 2:30 ظهرا







المقاولون العرب X سيراميكا كليوباترا 5:00 مساءا

ميعاد مباراة الزمالك



المصري X الزمالك 5:00 مساءا

ميعاد مباراة الأهلي



الأهلي X الإنتاج الحربي 9:30 مساءا

اتحاد الكرة يعلن مواعيد السبع جولات القادمة



أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، عن مواعيد الجولات السبع القادمة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، أي حتى الجولة الرابعة عشر.

وتبدأ الجولة الثامنة يوم 17 يناير الجاري، بينما تنتهي آخر الجولات المعلنة "الجولة الرابعة عشر" يوم 1 مارس المقبل.