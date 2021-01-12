أعضاء بالنواب يؤدون اليمين الدستورى على وسائل التواصل.. قبل ساعات من بدء الجلسة الافتتاحية

قدم عدد كبير من أعضاء النواب اليمين الدستورى، على منصات مواقع التواصل الاجتماعى، رسائل تقدير وتحية للمواطنين الذى انتخبوهم، كما أدى العديد منهم اليمين الدستورى على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قبل ساعات من بدء الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021.

النواب يؤدون اليمين الدستورى على منصات التواصل

واستهل النواب يومهم، بأداء اليمين الدستورى على مواقع التواصل: فيس بوك، وتويتر"، وجاء النص كما هو فى الدستور المصرى:" "أُقسِمُ بالله العَظيم؛ أن أُحافِظَ مُخلِصاً على النّظامِ الجُمهوريّ؛ وأن أَحتَرِمَ الدُستوُرَ والقَانُون؛ وأن أَرعى مصَالِحَ الشّعبِ رِعايَةً كامِلة؛ وأن أُحافِظَ على استقلالِ الوَطن ووَحدَةِ وسَلامَةِ أَراضِيه".

النائب خالد بدوى

ورصدت دوت الخليج عددًا من المنشورات على صفحات النواب، وقال النائب خالد بدوى، عضو مجلس النواب:" بسّم الله وعلى بَركة الله وبفَضل الله نبدأ الفَصل التشريعي الثاني 12 يناير 2021-11 يناير 2026 ، مُتسلحين بالثقة والإيمان ومُتمسّكين بحُسن التوَكُّل على الله؛ مُتقدّمين ويَعلَم الله أن نوايانا مُخلصة؛ وضمائرنا ذات يقظَة".

كما أدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، اليمين الدستورى أيضًا، والنائبة مي جبر وعدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب.

ويبلغ عدد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، 28 نائبًا من مختلف الأحزاب السياسية، ويحاولون الانتقال بمفهوم التنسيقية من "السياسة بمفهوم جديد"، إلى "البرلمان بمفهوم" فى محاولة لتطبيق أفكارهم وآراءهم بشكل عملى وفعال على أرض الواقع.

هذا، وتبدأ الجلسة الافتتاحية بعد ساعات من الآن، ويترأسها النائبة فريدة الشوباشى، وبمعاونة أبانوب عزت، وتنظم الأمانة العامة بالنواب، برئاسة المستشار محمود فوزى، استقبال النواب وتفعيل خطة التنظيم وأداء اليمين الدستورى.

وكان الرئيس السيسى قد أصدر قرار برقم 5 لعام 2021، بدعوة مجلس النواب للانعقاد، اليوم الثلاثاء، لبدء الفصل التشريعى الثانى، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.

وتشمل الخطة اليوم ، لانعقاد مجلس النواب التقسيم لـ3 مستويات، حيث المستوي الأول "القاعة" والمستوي الثاني الشرفة الوسطي، والمستوي الثالث "الشرفة العليا"، مع ترقيم كافة المقاعد برقم، مع إرسال خطاب للنائب برقم المقعد والباب المقرر له الدخول منه، مع تقسيم المستويات الثلاثة لـ ألوان مع تقسيم المستوي الأول وهو القاعة لأربع قطاعات بالألوان ومن ثم يكون النائب أمام رقم المقعد ولونه والباب المقرر له الدخول من خلاله، وذلك للنواب في الفردي والقائمة والمعينين.