أيمن محسب: قوانين عديدة تحتاج لإعادة نظر خلال الفصل التشريعى الثانى

قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن برلمان 2021 يتميز بالتنوع بين الأحزاب والقوى السياسية المشكلة له، حيث يعد النواب الحزبيين هم الأكثر تحت القبة، مما يشير إلى وجود رؤى مختلفة تعبر عن أيديولوجية كل حزب، لافتًا إلى أنه لأول مرة تمثيل 150 سيدة تحت قبة البرلمان منذ نشأة الحياة النيابية.

أيمن محسب: هناك قوانين تحتاج إلى إعادة نظر

وأضاف عضو مجلس النواب، أيمن محسب، في بيان له اليوم، أنه عكف خلال الفترة الأخيرة على إعداد عدد من مشروعات القوانين التى تحتاج إلى إعادة النظر فيها إلى جانب عدد من الأبحاث والدراسات حولها، بهدف التقدم بها ومناقشتها مع بداية عمل الفصل التشريعى الثانى.

أيمن محسب: البرلمان الجديد سيكون داعم لكل ما هو فى صالح الوطن

وأكد النائب أيمن محسب، أن البرلمان الجديد سيكون داعم لكل ما هو في صالح الوطن والمواطن، وسيواصل جهود 2015 الذي عمل في وضع سياسي واقتصادي متهالك، لافتًا إلى أن هناك متغيرات في الظروف السياسية الحالية مقارنة بالتحديات التي كانت تواجه الدولة المصرية في 2015 خلال انتخاب مجلس النواب المنتهي ولايته سواء كانت أمنية أو سياسية أو الاقتصادية، ووجود اضطرابات ومظاهرات وأعمال إرهابية، حيث كانت الدولة تبحث عن الاستقرار السياسي وعلى صعيد آخر تحركات من الجماعة الإخوان الإرهابية لزعزة استقرار الدولة وهدم مؤسساتها.

وأشار نائب الوفد، أيمن محسب، إلى أن المجلس الجديد لن يمر بكل التحديات التي واجهها المجلس المنقضى مدته، وسيعمل على استكمال مسيرة برلمان 2015 ويبدأ من حيث انتهت دورته البرلمانية، كما أن المجلس السابق استطاع أن ينجز كم غير مسبوق من التشريعات سواء التي صدرت من جانب رئيس الجمهورية قبل تشكيله أو التي تم تقديمها خلال الدورة البرلمانية سواء من الحكومة أو تقدم بها الأعضاء.

وتابع، عضو مجلس النواب، أيمن محسب، الفترة المقبلة ستشهد تعاون سياسي ونيابي بين نواب الأحزاب المختلفة داخل المجلس سواء في إصدار القوانين أو في اتخاذ موقف سياسي معين، خاصة أن هناك قرابه الـ 6 أحزاب سيكون لها هيئات برلمانية.