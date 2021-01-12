أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-1-2021.. آخر مستجدات السوق

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-1-2021، استقرت مع بداية التعاملات اليومية الصباحية، وذلك تزمنًا مع ارتفاع الذهب عالميًا بشكل طفيف، إلا أن أسعار الذهب في مصر لاتزال محتفظة بالسعر الذي وصلت إليه خلال اليومين الماضيين بعد تراجع ضخم.

استطاعت أسعار الذهب لفت أنظار العديد من المواطنين للتفكير في الشراء، فهناك من اتجه للتداول في الذهب واتخاذه للاستتثمار به بسبب ارتفاعه بشكل كبير خلال العام الماضي، وكذلك بدأ الشباب تقبل فكرة شراءه بعد تراجعه خلال اليومين الماضيين، إلا أن الهاجس عند الشباب أصبح يكمن في ارتفاع أسعار الذهب في مصر مرة أخرى أصبحت.

دوت الخليج يرصد أسعار الذهب المتداولة في سوق الصاغة بالتفصيل، لمتابعة آخر المستجدات التي تطرأ على السوق لحظة بلحظة.

أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 الذي يعتبر الأكثر مبيعًا في مصر 810 جنيهًا، واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 765 جنيهًا.

وتوقف سعر جرام الذهب عيار 24 عند 925 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب 6840 جنيهًا، وأونصة الذهب 1850 دولار.

سوق الذهب العالمي

تشهد أسعار الذهب هبوط حاد منذ نهاية الأسبوع الماضي، وذلك سواء عالميًا أو محليًا، وذلك على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب عالميا من 1913 إلى 1838 دولار، بقيمة تراجع 75 دولارا على المستوى العالمي، حيث هبط سعر الذهب في مصر من 850 إلى 810 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي فى السوق.

الجدير بالذكر، أن الهبوط الكبير في سعر الذهب جاء بسبب ارتفاع كبير للدولار، إضافة إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.