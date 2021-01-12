أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 12 يناير .. تعرف عليها

العملات -أرشيفية
يتابع رجال الأعمال والمستثمرين أسعار العملات العربية والأجنبية بشكل يومي لمعرفة أخر التطورات التي تلحق بسوق العملة ومدى ارتفاع وانخفاض أسعار الشراء والبيع، والتي تؤثر بشكل مباشر على أعمالهم المختلفة، واليوم تشهد أسعار العملات انخفاض طفيف يختلف بين الحين والأخر.
ارتفاع أسعار الحديد و استقرار الأسمنت… تعرف على أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021
دوت الخليج تنشر متوسط أسعار الصرف الخاصة بالعملات العربية والأجنبية وذلك بالجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12 يناير، وفق أخر تحديث للبنك المركزي :
متوسط أسعار العملات الأجنبية وفق البنك المركزي
بلغ سعر الدولار الأمريكي للشراء 15.59 جنيه ، وللبيع 15.69 .
ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 21.015 جنيه للشراء، وللبيع 21.144 جنيه.
وسجل سعر شراء اليورو 18.95 جنيه، ليكون سعر البيع 19.08 جنيه.
وحقق الفرنك السويسري سعر 17.5002جنيه للشراء، و 17.62 للبيع
ليبلغ سعر شراء الين الياباني 14.95، وسعر البيع 15.05 جنيه.
وأخيرًا سعر شراء اليوان الصيني يقدر بـ 2.40 جنيه، و2.42 للبيع.
متوسط أسعار العملات العربية بالسوق المصرية وفق البنك المركزي
سجل سعر الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و للبيع 4.18 جنيه.
وبلغ سعر شراء الدينار الكويتى 51.308 جنيه ، وللبيع 51.76 جنيه.
فيما وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.24 جنيه للشراء، و 4.27 جنيه للبيع.
يذكر أن اقتصاد العالم يتأثر بشكل كبير بتبعات انتشار فيروس كورونا بمختلف الدول وعدد الإصابات بجانب الإجراءات الاحترازية التي تفرضها كل دولة على حدا باختلاف الحالات لديها.
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