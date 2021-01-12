فريدة الشوباشى: كنت دائمًا تحت الأضواء.. والقدر جعلنى أول سيدة تترأس مجلس النواب

تحدثت النائبة فريدة الشوباشى، عضو مجلس النواب، وأكبر الأعضاء سنًا فى مجلس النواب، عن انطلاق الفصل التشريعى الثانى، اليوم الثلاثاء، وترأسها الجلسة الافتتاحية.

فريدة الشوباشى أول سيدة فى تاريخ مصر تترأس الجلسة الافتتاحية

وقالت النائبة فريدة الشوباشى، الذى تترأس الجلسة الأولى من مجلس النواب، خلال مداخلة لها على فضائية إكسترا نيوز:" لا استطيع أن أصف شعورى بترأس الجلسة الافتتاحية، كأول سيدة فى تاريخ مصر تترأس الجلسة، وهذا يعد رد اعتبار للمرأة، بعد عصور من الإنكار والاستبعاد".

فريدة الشوباشى: العالم يتحدث عن مصر

وتابعت عضو مجلس النواب، فريدة الشوباشى:" العالم بأكمله بتحدث على مصر اليوم بالإيجاب، بعد مرورها بفترة كانت حالكة السواد، يسيطر عليها أهل الشر، أرادوا تقسيم هذا المجتمع، وكان شاغلهم هو المرأة، وتناولها بالسلب، حيث رددوا كثيرًا بأن "المرأة عورة"، فهم لا يعرفون إلى الجزء الأسفل من الإنسان.

فريدة الشوباشى: كنت دائمًا تحت الأضواء

واستكملت النائبة فريدة الشوباشى حديثها:" تجربتى نظيفة، وكنت دائمًا منذ الصغر تحت الأضواء، والقدر جعلنى أول سيدة فى تاريخ مصر تترأس مجلس النواب".

وأضافت عضو مجلس النواب، فريدة الشوباشى:" القيادة السايسية أعادت المرأة المصرية إلى طبيعيتها، وبإذن الله مصر ستعود إلى مكانتها الطبيعة".

وأختتمت النائبة فريدة الشوباشى، حديثها:" التاريخ بعد مئات السنينن، سيتوقف عند هذا اليوم التاريخى، والمجلس الحالى يضم كل توجها الشعب لمصرى، وهذ إثراء للمجلس، ولا يوجد أحد يسيطر منفردًا، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خير دليل على تمثيل الشباب، لأنهم أمل مصر وأثبتوا أن لديهم وعي وانتماء كافى لهذا الوطن.