فيروس كورونا يثير فزع المواطنين بسبب حصيلة الإصابات والوفيات العالمية

فيروس كورونا لايزال مستمر في حصد عدد هائل من الأرواح حول العالم، الأمر الذي أصبح من أصعب المشاهد التي يشاهدها المواطن من جميع أنحاء العالم يوميًا، خاصة مع ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا الذي أنهك حكومات بلاد العالم أجمع على مدار العام الماضي.

فيروس كورونا في العالم

كشفت بيانات مجمعة، عن إجمالي حالات فيروس كورونا في أنحاء العالم، والتي تقترب من 90.9 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 90 مليونًا و 878 ألف حالة.

أشارت البيانات، إلى أن عدد المتعافين يقترب من 50.3 مليونًا، كما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 944 ألف حالة.

فيروس كورونا ينال من أوروبا

لاتزال الولايات المتحدة الامريكية هي الأعلى دول العالم من حيث عدد الإصابات حتى الآن، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

الجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تحتل المقدمة بين دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وكان فيروس كورونا قد ظهر في أواخر عام 2019 ليبدأ في الإنتشار بشكل سريع خلال فترة زمنية قليلة، لتحاول الدول الوقوف قدمًا وساق كي تتصدى لذلك الخطر الذي أصبح يهدد البشرية أجمع، محاولين اكتشاف لقاح ضد فيروس كورونا لإنهاء ذلك السيناريو المخيف.