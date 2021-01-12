محافظ الجيزة: إنشاء كوبرى للسيارات أعلى مزلقان المرازيق بالبدرشين

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة عن إنشاء كوبرى للسيارات أعلى مزلقان "المرازيق- طريق الثلاجة" بمركز ومدينة البدرشين، وهو الأمر الذى يستلزم قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركة المنفذة لأعمال بتنفيذ غلق كلى لطريق الثلاجة فى الاتجاهين أمام المزلقان بدءا من اليوم ولمدة 6 أشهر.





وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة فى بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الأعمال تأتى فى إطار خطة الدولة لإلغاء مزلقانات خطوط السكة الحديد والحد من حوادث السير حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أن الكوبرى من المقرر أن يحقق الربط بين طريق الثلاجة وطريق المريوطية - مصر أسيوط الزراعى. ولفت راشد إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت تحويلة مرورية لتسهيل حركة المرور بمحيط منطقة الأعمال والتى جاءت كالتالى: القادم من طريق المريوطية وطريق مصر أسيوط الزراعى باتجاه طريق الثلاجة مرورا بمزلقان المرازيق ذهابا وإيابا، يسلك طريق "الدكمى" والذى يبعد عن طريق الثلاجة بـ 1.5 كم.

ووجه محافظ الجيزة مسئولى الإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو توفير وسائل الأمن الصناعى والمساعدات الفنية والإرشادية بالتنسيق مع الشركة المنفذة إلى جانب تعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد المواطنين للإتجاهات الجديدة. كما أهابت محافظة الجيزة بالمواطنين ضرورة الإلتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية لتفادى التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.

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