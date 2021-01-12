فى 2020.. بورسعيد ضمن المراكز الأولى فى سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

جدة - نرمين السيد - جاءت محافظة بورسعيد ضمن محافظات المراكز الأولى تصدرا لسرعة استجابة الشكاوى للمواطنين، وذلك من خلال تقرير استعرضه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول موقف رصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها وإزالة أسباب الشكوى خلال عام 2020 فى مختلف المجالات.





ووفقا لبيان محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، حققت من خلال المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين نسب إنجاز متميزة خلال عام 2020 فى سرعة استقبال شكاوى المواطنين وحلها، فى إطار حرصها على سرعة التواصل مع المواطنين والاستجابة لكل الشكاوى الواردة للجهات المختصة فى عدد من المجالات. ويعمل المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة بورسعيد بقيادة المهندسة رشا شريف يوميا على تلقى الشكاوى المختلفة للمواطنين، وسرعة الاستجابة فى إطار توجيهات عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالتيسير على المواطنين والتواصل معهم وسرعة حل الشكاوى فى مختلف القطاعات. وشهدت المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين ببورسعيد أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى فى إطار التحول الرقمى والتكنولوجى الذى تشهده المحافظة بما يساهم فى رفع كفاءة الأداء وسرعة التواصل مع المواطنين والتيسير عليهم وتوفير كل سبل الراحة للمواطن عند تلقى الخدمة.

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