صور.. البرلمان يستقبل الجلسة الافتتاحية بشاشات عرض وقاعة انتظار

جدة - نرمين السيد - أقام مجلس النواب استعداداته للجلسة الافتتاحية للفصل التشريعى 2022 بتوفير قاعة انتظار مزودة بشاشة متصلة بالقاعة الرئيسية ووزعت المقاعد فى البهو الفرعونى بشكل يحقق التباعد، مع توفير كل الإجراءات الاحترازية بتوفير الكمامات والكحول.





وتنطلق، بعد قليل، أعمال الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، تفعيلاً لقرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

وتشهد الجلسة الأولى، والتى تترأسها الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، بصفتها أكبر الأعضاء سنًا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سنًا، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلاً عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولاً إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة.

كما تشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية، وتكون البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقى الأعضاء واحدا تلو الآخر.

يعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.. فيما تشهد جلسة يوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما الجلسة فى اليوم الثالث الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية فى صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة الأعضاء، لتبدأ بعد ذلك انتخابات هئيات مكاتب اللجان النوعية، وفى الجلسة المسائية يوم الخميس يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان.