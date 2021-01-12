نادى القضاة: الشعب المصرى يعقد آمالا كبيرة على مجلس النواب الجديد

جدة - نرمين السيد - قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر صرح بمناسبة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب للفصل التشريعى الثانى "2021 -2026" بأن الشعب المصرى يعقد آمالا كبيرة على مجلس النواب الجديد عقب أن حاز أعضائه على ثقة الشعب من خلال انتخابات حرة نزيهة شفافة أدارتها الهيئة الوطنية للانتخابات بإشراف قضائى كامل.





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