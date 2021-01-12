بث مباشر.. انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

جدة - نرمين السيد - وتتضمن الجلسة الافتتاحية التى تترأسها النائبة فريدة الشوباشى، ويعاونها أصغر عضوين وهما النائبة فاطمة سليم، النائب أبانوب عزت، قراءة رئيس الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم يؤدى الأعضاء الجدد اليمين الدستورية، ثم يبدأ بأداء هذه اليمين الرئيس الأكبر سنًا والعضوان المعاونان ثم باقى الأعضاء.

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