وزارة الطيران المدنى تعلن فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطرى

قررت وزارة الطيران المدنى، إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطرى فى الدقيقة الأولى من اليوم الثلاثاء 12 يناير .

وقالت مصادر بالمطار، أنه سيتم فتح الأجواء المصرية للطائرات القطرية بالطيران المدنى فى الدقيقة الأولى من اليوم الثلاثاء 12 يناير، وذلك بعد إصدار القرار الذى من شأنه بفتح الأجواء المصرية أمام الطيران التابع لدولة قطر، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوى الذى استمر قرابة 3 أعوام ونصف العام.

وبمقتضي القرار، يمكن للطائرات القطرية عبور الأجواء المصرية أو الهبوط بمطاراتها.

كما قالت المصادر، إنه سيتم دراسة إعادة وضع جداول رحلات الطيران الخاصة بالشركة الوطنية للطيران والخطوط القطرية خلال الأيام المقبلة بعد طرحها لعملاء الشركتين.

كانت وزارة الطيران المدنى قد أصدر قرار غلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية العابرة للأجواء أو مجدولة بجداول الرحلات بين البلدين الثلاثاء 6 يونيو عام 2017.