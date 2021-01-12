المرور: إعادة فتح طريقي العلمين والإسكندرية الصحراويين بعد الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور فتح طريقي إسكندرية والعلمين الصحراويين بعد زوال الشبورة، مع استمرار تواجد خدمات المرور تجنبا لوقوع حوادث.
وأهابت إدارة المرور بقائدي المركبات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
وفي وقت سابق، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة الكثيفة فى صباح الثلاثاء وخاصة بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق.
وكثفت إدارات المرور من انتشار خدماتها على كافة المحاور والطرق الرئيسية لاتخاذ التدابير لتجنب الحوادث، مع إغلاق طرق صحراوية حال انعدام الرؤية.
ووزعت الإدارة العامة للمرور عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.
وتمركزت سيارات الإغاثة العاجلة لمساعدة المواطنين بطرق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي والزراعي، و«القاهرة - السويس»، و«القاهرة - الإسماعيلية»، و«بنها - شبرا» الحر تحسبًا لحدوث أعطال السيارات وتخصيص أرقام هواتف للتواصل مع المواطنين بخلاف شن ضباط المرور حملات لضبط قائدي الحافلات متعاطي المخدرات.
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