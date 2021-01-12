النواب يؤدون اليمين الدستورية وينتخبون هيئة المكتب

يعقد مجلس النواب، صباح الثلاثاء، جلسة افتتاحية برئاسة فريدة الشوباشي أكبر الأعضاء سنا وبمعاونة النائبين فاطمة سليم وأبانوب عزت باعتبارهما أصغر الأعضاء سنا.

من المقرر قراءة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، وتبدأ رئيس الجلسة أداء اليمين الدستورية، يعقبها أصغر عضوين موجودين بجانبها على المنصة، ثم أعضاء المجلس.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى، وتبدأ بعدها إجراءات انتخاب وكيلى المجلس من بين المترشحين.

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.