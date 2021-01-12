مصطفى بكري يتراجع «في اللحظات الأخيرة» عن الترشح لوكالة مجلس النواب

أعلن النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، عن تراجعه بشأن الترشح لوكالة مجلس النواب.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلن النائب مصطفى بكري عن عزمه الترشح لمنصب وكالة مجلس النواب، ووجه عضو " النواب" التحية لأعضاء البرلمان الجديد متمنيا التوفيق للجميع.



وتشهد الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني للبرلمان، انتخابات مكتب المجلس على مناصب رئيس المجلس والوكيلين، ووفقا لجدول أعمال الجلسة الافتتاحية فإنها تستهل بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (5) لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى، يعقبها قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، و79 لسنة 2020 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الأولى، و86 لسنة 2020 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الثانية.

ويتلى فى مستهل الجلسة أيضًا القرار رقم 89 لسنة 2020 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى (جولة الإعادة) فى انتخابات مجلس النواب، و90 لسنة 2020 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية (جولة الإعادة) فى انتخابات مجلس النواب.

ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (4) لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب، ثم تبدأ إجراءات اداء الأعضاء اليمين الدستورية، حيث يؤدى 592 برلمانيا منهم 420 نائب جديد يدلى باليمين لأول مره، وذلك من أصل 596 لاسيما وأن هناك 3 حالات وفاه بين صفوف النواب فضلا عن مقعد دائرة ديرمواس بالمنيا المؤجل من المرحلة الأولى بسبب حكم قضائى.



