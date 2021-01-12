حركة تنقلات ضباط الشرطة.. رجب عبد العال مديرا لأمن الجيزة

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة التنقلات والترقيات لضباط الشرطة، على مستوى الجمهورية، لمواجهة التحديات الأمنية، وتصعيد القيادات الشابة.

وتضمنت حركة التنقلات والترقيات، نقل اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس، لتولى منصب مدير أمن الجيزة.

ويعد اللواء رجب عبد العال من أبرز القيادات، وتولى منصب مدير أمن السويس في ديسمبر 2019، بعد ترقية اللواء محمد جاد مدير أمن السويس حينها، وتوليه منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع مدن القناة.

وعمل عبد العال في مديرية أمن القاهرة لعدة سنوات، تقلد خلالها العديد من المناصب، حتى وصل إلى منصب نائب مدير أمن القاهرة، لقطاع الشمال سنة 2017، ومساعدا لمدير الأمن.