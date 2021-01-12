مصر تفتح الأجواء أمام الطيران القطري

أعلنت وزارة الطيران المدنى عن إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر في مطار القاهرة بأنه سيتم فتح الأجواء المصرية للطائرات القطرية بالطيران المدني، لأول مرة بعد إغلاق المجال الجوى الذى استمر قرابة 3 أعوام ونصف العام، وبمقتضي القرار، يمكن للطائرات القطرية عبور الأجواء المصرية أو الهبوط بمطاراتها.

وقالت المصادر إنه سيتم دراسة إعادة وضع جداول رحلات الطيران الخاصة بالشركة الوطنية للطيران والخطوط القطرية خلال الأيام المقبلة بعد طرحها لعملاء الشركتين.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الطيران المدنى قرار غلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية العابرة للأجواء أو مجدولة بجداول الرحلات بين البلدين الثلاثاء 6 يونيو عام 2017.