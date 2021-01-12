المبتكر المصري لروبوت كورونا: أتمني مشاركته في كأس العالم لكرة اليد 2021

وقال «الكومي» لـ «دوت الخليج» إنه يتمني مشاركة الروبوت في الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد في بطولة كأس العالم لليد التي ستنطلق في مصر بدون أي مقابل مادي.
وأضاف مبتكر ربوبوت كورونا أن عمل الربوت لا يقتصر على المستشفيات فقط، بل يمكن استخدامه في الأماكن العامة، مشيرًا إلى أن مشاركته تسهم في إظهار مصر كدولة تكنولوجية وسط عدد من الدول الكبرى المشاركة كاليابان وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت المنظمة: «في أكاديمية روبوتو بمدينة طنطا، ابتكر محمود الكومي، المهندس الـميكانيكي، صاحب الـ 27 عامًا روبوتًا لتشخيص العدوى والرعاية الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد مما أثار دهشة كل من رأوه بدقة عمله المذهلة».
وتؤمن المجموعة الأفريقية حفل الافتتاح وكافة مبارايات البطولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها، حيث تم وضع عددًا من السيناريوهات الأمنية لتأمين البطولة منذ بدايتها وحتى نهايتها.
ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح عروضا أوروبية بحضور النجم تامر حسنى لإنشاد أغنية البطولة برفقة نجمين آخرين خلال الحفل الذى تسعى اللجنة المنظمة لخروجه بشكل مبهر .
وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى، ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير، وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة، وتضع اللجنة المنظمة للبطولة الرتوش الأخيرة لحفل الافتتاح المقرر أن يحييه النجم تامر حسنى بأغنية للبطولة.
وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر بطولة العالم لكرة اليد، حيث سبق لها استضافة البطولة في عام 1999، والتي كانت النسخة السادسة عشرة من البطولة.
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