أول طائرة عبرت فجر اليوم.. رسمياً فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري

أكد الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، فتح المجال الجوي المصري أمام الطيران القطري للعبور من خلال الأجواء المصرية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إعلان رفع الحظر الجوي على الطيران القطري، الذي استمر لمدة ثلاث سنوات.
وقال أشرف نوير، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إن سلطة الطيران المدنى المصرية وافقت على الطلبات المقدمة من سلطات الدوحة للسماح للطائرات القطرية بعبور الأجواء المصرية، موضحًا أنه بالفعل تم السماح فجر اليوم لأول طائرة قطرية بعبور الأجواء المصرية بعد قرار رفع الحظر.
وأشار رئيس سلطة الطيران المدني، إلى أنه بموجب قرار رفع الحظر يحق لشركات الطيران القطري استئناف الرحلات مع مصر، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد لذلك أو تتقدم السلطات القطرية لاعادة استئناف رحلاتها إلي القاهرة، ولكن ما تم هو السماح بعبور الأجواء فقط.
تجدر الإشارة إلى أن دول الرباعي العربي " السعودية والإمارات والبحرين، مصر، قطعت العلاقات مع قطر في يونيو 2017، وكان من بين تلك الأزمة منع مرور الطيران القطري في أجواء الدول الأربع، ما اضطرها للاعتماد على المجال الجوي الإيراني والتركي لتسيير الرحلات الجوية بعيدًا عن أجواء دول المقاطعة لها.
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محمد يوسف
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