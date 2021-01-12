تفاصيل رفع مصر الحظر الجوي المفروض على رحلات الطيران القطرية

وتلقت وزارة الطيران خطابا من وزارة الخارجية، بشأن فتح الأجواء المصرية مع دولة قطر، والسماح بتسيير رحلات بين البلدين.

وسيتم تحديد جدول الرحلات خلال الأسبوع الجاري بهدف إعادة تنظيم الرحلات الجوية بين مصر وقطر، بعد أن توقفت الحركة منذ أكثر من 3 سنوات بسبب قطع العلاقات بين الرباعي العربي والدوحة.

وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في 5 يونيو 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب والجماعات الإرهابية، واحتجاجًا على تدخل الدوحة في الشئون الداخلية للدول، وأدى قطع الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة إلى إغلاق جميع المعابر البرية والبحرية والجوية معها، وكانت مصر للطيران تنطم 3 رحلات أسبوعيًا مع قطر.