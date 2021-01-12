نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: إنشاء كوبري للسيارات أعلي مزلقان (المرازيق – طريق الثلاجة) بالبدرشين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن محافظة الجيزة، عن إنشاء كوبرى للسيارات أعلى مزلقان (المرازيق- طريق الثلاجة) بمركز ومدينة البدرشين، وهو الامر الذي يستلزم قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركة المنفذة لأعمال بتنفيذ غلق كلى لطريق الثلاجة فى الإتجاهين أمام المزلقان بدءاً من اليوم ولمدة 6 أشهر.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الأعمال تأتى فى إطار خطة الدولة لإلغاء مزلقانات خطوط السكة الحديد والحد من حوادث السير حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

مشيراً إلى أن الكوبرى من المقرر أن يحقق الربط بين طريق الثلاجة وطريق المريوطية - مصر أسيوط الزراعى.

لافتاً أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء تحويلة مرورية لتسهيل حركة المرور بمحيط منطقة الاعمال والتى جاءت كالتالي :-

القادم من طريق المريوطية وطريق مصر أسيوط الزراعى باتجاه طريق الثلاجة مروراً بمزلقان المرازيق ذهاباً وإياباً، يسلك طريق (الدكمى) والذى يبعد عن طريق الثلاجة بـ 1,5 كم.

وأكد محافظ الجيزة، على مسئولي الإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو توفير وسائل الأمن الصناعى والمساعدات الفنية والإرشادية بالتنسيق مع الشركة المنفذة إلي جانب تعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد المواطنين للإتجاهات الجديدة.

كما تهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين ضرورة الإلتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية لتفادى التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.