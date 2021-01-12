المالية تلزم كل الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا فى 2021

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أهمية مشروع التحول الرقمى بمفهومه الشامل لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، إذ أسهمت "منظومة الإقرارات الإلكترونية" فى رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبى، إذ أن تلك المنظومة الإلكترونية تهدف إلى مواكبة النظم العالمية، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة، بما يسهم فى التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية، وكذلك تسهم فى انهاء التجاوزات والثغرات التى كان يخلفها التعامل الورقى سواء الفواتير الوهمية أو البيانات غير السليمة.





وأوضح وزير المالية أن كل الممولين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين ملتزمون بتقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا ،طبقًا لنص الماده "32" من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.

وأعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2020 - 2021، إذ تتلقى مصلحة الضرائب المصرية الإقرارات الضريبية عن عام 2020، اعتبارًا من أول يناير حتى 31 مارس 2021 للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا، كما تتلقى إقرارت الأشخاص الإعتبارية ممثلة فى "شركات الأموال وشركات الأشخاص" اعتبارًا من أول يناير وحتى قبل أول مايو 2021 أو خلال أربعة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة إلكترونيًا.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الممولين بمراكز كبار الممولين ومتوسطى الممولين ومركز كبار مهن حرة سيقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة إعتبارًا من أول يناير 2021، وذلك على الموقع الإلكترونى www.eta.gov.eg.

وأضاف أن ذلك مع إستمرار باقى الممولين بباقى مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على الموقع الإلكترونى للمصلحة الحالى على www.incometax.gov.eg.

وقال عبد القادر إلى أنه خلال الموسم السابق للإقرارات كانت فقط شركات الأموال وشركات الأشخاص "شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو واقع" هى الملتزمة بتقديم إقراراتها إلكترونيا، أما خلال هذا الموسم فإن الممولين من الأشخاص الطبيعيين أصبحوا ملزمين بتقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا، اعتبارًا من أول يناير 2021.

وأضاف أن المصلحة تقدم كل التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات من خلال مركز الاتصال المتكامل التابع للمصلحة الذى يقوم باستقبال كل الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا من خلال الاتصال بالخط الساخن "16395"، أو من خلال البريد الإلكترونى [email protected]

وناشد رئيس مصلحة الضرائب المصرية جميع الممولين بسرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية حتى لا يحدث تزاحم وضغط كبير على الموقع فى نهاية الموسم مما قد يؤثر سلبا على جودة وكفاءة خدمة تقديم الإقرارات إلكترونيًا.