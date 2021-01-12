فريدة الشوباشى تؤدى اليمين الدستورية

جدة - نرمين السيد - وبدأ نواب المجلس المنتخبون بالنظام الفردى أداء اليمين الدستورية، بعد تلاوة قرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، بدعوة مجلس النواب للانعقاد.. كما تم تلاوة مقرر الجلسة، قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن نتيجة انتخابات مجلس النواب. ويتواجد فى فى القاعة نواب المجلس المنتخبون بالنظام الفردى، بينما ينتظر المعينون والمنتخبون بنظام القائمة فى خيمة خصصتها الأمانة العامة لمنع التزاحم داخل القاعة فى ضوء مواجهة فيروس كورونا.

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