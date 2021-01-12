فريدة الشوباشى تطالب النواب بالالتزام بنص اليمين الدستورية

جدة - نرمين السيد - وجاء نص اليمين كالتالى: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، المخصصة لأداء اليمين الدستورية، وانتخاب هيئة مكتب المجلس (الرئيس والوكيلين).
وبدأت النائبة فريدة الشوباشى، بأداء اليمين الدستورية باعتبارها أكبر الأعضاء سنا، ثم مساعدوها فى إدارة الجلسة النائبان فاطمة سليم وأبانوب عزت باعتبارهما أصغر الأعضاء سنا .
وبدأ نواب المجلس المنتخبون بالنظام الفردى، أداء اليمين الدستورية، يأتى ذلك بعد تلاوة قرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، بدعوة مجلس النواب للانعقاد.
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