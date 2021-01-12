التعليم: امتحانات الفصل الدراسى الأول لكل الصفوف عقب إجازة منتصف العام

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء حول إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسى لجميع المراحل التعليمية





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسى لجميع المراحل التعليمية، مُوضحةً أن هذه الصفحات مزيفة، وغير تابعة للوزارة نهائيا، وأن الصفحة الرسمية للوزارة هى عبر الرابط التالى: https://www.facebook.com/egypt.moe، مُشيرةً إلى أن قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسى سارٍ كما هو، وأنه سيتم عقد كل امتحانات الفصل الدراسى الأول بجميع الصفوف الدراسية عقب انتهاء إجازة منتصف العام فى 20 فبراير 2021، وفقا لقرارات مجلس الوزراء، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الصفحات المزيفة.



وفى سياق متصل، تم استكمال تدريس المناهج الدراسية، حتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020 - 2021 بنظام التعليم عن بعد، حتى بداية إجازة منتصف العام التى ستبدأ 16 يناير وتستمر حتى 20 فبراير المقبل، وذلك لاستيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الامتحانات التى كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل، لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام.

وناشدت "التربية والتعليم" جميع وسائل الإعلام، ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة 0227963273.