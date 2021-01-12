الهجرة تبحث مع الـ«يونيدو» سبل التعاون فى مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، الدكتور باسل الخطيب، مدير المكتب الإقليمى وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بالقاهرة، وأحمد رزق نائب ممثل المنظمة، لبحث تعزيز سبل التعاون بصدد مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، وهو النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" التى تتبناها وزارة الهجرة وتستهدف ربط علماء وخبراء مصر بالخارج فى كل المجالات بوطنهم الأم وتعظيم الاستفادة من خبراتهم فى عملية التنمية والمشروعات القومية الجارى تنفيذها.





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