نواب النظام الفردى يؤدون اليمين الدستورية بالبرلمان

جدة - نرمين السيد - بدأ نواب النظام الفردى بمجلس النواب، برئاسة النائبة فريدة الشوباشى، أداء اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، وذلك وفق تدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث يتم أداء اليمين بالتناوب بين الفردى والقائمة.





وخصص من الساعة 11 إلى الساعة 2 لأداء اليمين بالنسبة للنظام الفردى، وللقائمة من 2 لـ 5، على أن يعقبها انتخابات رئيس المجلس والوكيلين.

وجاء نص اليمين كالتالى: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، حيث تم البدء بالنائبة فريدة الشوباشى أكبر الأعضاء سنا، وأعقبها نواب محافظة القاهرة.

وشهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة، كما تشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية، وتكون البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقى الأعضاء واحدا تلو الآخر يعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.

وتشهد جلسة يوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، أما الجلسة فى اليوم الثالث الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية فى صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة الأعضاء، لتبدأ بعد ذلك انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية ،وفى الجلسة المسائية يوم الخميس يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان.