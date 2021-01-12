نواب الفردى بالإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية يؤدون اليمين الدستورية

جدة - نرمين السيد - ونواب محافظة الإسكندرية هم : 1- أبو العباس فرحات- أول المنتزه - مستقبل وطن. 2-محمد حسين محمد الشوادفى - أول المنتزه - مستقبل وطن. 3- عبد الفتاح محمد عبد الفتاح -أول المنتزه -مستقبل وطن. 4- محمد أشرف محمود - أول المنتزه- مستقبل وطن. 5- أحمد عبد المجيد - أول الرمل - مستقبل وطن. 6- على الدسوقى أحمد - أول الرمل- مستقبل وطن. 7- عمر جمال عمر - أول الرمل- مستقل. 8- مجدى صادق محمد - سيدى جابر- الشعب الجمهورى. 9- أحمد عوض محمد عوض -سيدى جابر- مستقبل وطن. 10- محمد جبريل محمد- محرم بك- مستقبل وطن. 11- محمود سامح عبد الحميد- محرم بك- مستقبل وطن 12- أحمد عبد الحميد عبد الحميد -الدخيلة -النور. 13- أحمد خليل عبد العزيز – الدخيلة - الدخيلة - النور. 14- رزق راغب ضيف الله- الدخيلة - –مستقبل وطن. 15- حسين رجب حسين - الدخيلة - -مستقبل وطن. 16-الصافى عبد العال – العطارين -مستقبل وطن. ثانيا: نواب محافظة بورسعيد 1.حسن عمار - أول بورفؤاد - مستقبل وطن 2.أحمد محمد فرغل – الزهور- مستقل ثالثا: محافظة الإسماعيلية 1.عصام أحمد سلامة دياب - ثان الإسماعيلية - مستقبل وطن. 2.أحمد ياسين دندش - ثان الإسماعيلية - مستقبل وطن. 3.محمد السيد طلبة ـ القنطرة غرب - المؤتمر. 4.حمد محمد بدران البعلى- القصاصين الجديدة - مستقبل وطن. 5.سامى محمد سليم - القصاصين – مستقل. رابعا: نواب محافظة القليوبية 1.مجدى عبد العزيز محمد سيف –بنها –مستقبل وطن. 2.جمال عبد القادر محمود –بنها- الشعب الجمهورى. 3.جمال فؤاد السيد مدكور–بنها- مستقبل وطن. 4.أسامة فتحى محمد –طوخ – مستقبل وطن. 5.عزيز فؤاد عفيفى –طوخ- مستقبل وطن. 6.عبد السلام محمود سيد – ثان شبرا الخيمة – مستقبل وطن. 7.مجاهد صدقى محمد- ثان شبرا الخيمة - مستقبل وطن. 8.اشرف أمين عبد العليم –ثان شبرا الخيمة – مستقبل وطن. 9.عادل صلاح منصور عامر – قليوب- مستقبل وطن. 10.إبراهيم جميل محمد عويس – قليوب – مستقبل وطن. 11.كمال الدين شافعى عبد الحميد –الخانكة – مستقبل وطن. 12.محمد الطوخى عبده –الخانكة – الشعب الجمهورى. 13.محمد عبد الواحد حسن مدينة –الخانكة - الوفد. 14.سمير صبحى عليوة –شبين القناطر –مستقبل وطن. 15.حافظ شكرى حافظ عمران – شبين القناطر -مستقبل وطن. 16.درويش مرعى - قليوب –مستقبل وطن. وشهدت الجلسة، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة، وأداء اليمين الدستورية. وتشهد جلسة غدا الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، أما جلسة الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية فى صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من الأعضاء، لتبدأ بعد ذلك انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وفى الجلسة المسائية يوم الخميس يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نواب الفردى بالإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية يؤدون اليمين الدستورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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