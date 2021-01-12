بسم الشعب.. الشوباشى تفتتح الجلسة العامة للبرلمان

جدة - نرمين السيد - وافتتحت الشوباشى أعمال الجلسة العامة بمقولة: بسم الله بسم الشعب تفتح الجلسة.

وتواجد فى القاعة نواب المجلس المنتخبون بالنظام الفردى، بينما ينتظر المعينون والمنتخبون بنظام القائمة فى خيمة خصصتها الأمانة العامة لمنع التزاحم داخل القاعة فى ضوء مواجهة فيروس كورونا.

وتشهد الجلسة الأولى التى تترأسها الشوباشى، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سنا، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة.

كما تشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية، وتكون البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقى الأعضاء واحدا تلو الآخر، ويعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.