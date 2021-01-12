فريدة الشوباشي تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

أدت النائبة فريدة الشوباشي، أكبر الأعضاء سنا في البرلمان، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية في مجلس النواب.

وتعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، الحرص الكامل على خروج الجلسة الافتتاحية أفضل صورة للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب.

وأوضح المستشار محمود فوزي أنه تتم كل الاستعدادات ذات الصلة بالجلسة الافتتاحية فى ظل تدابير أزمة كورونا التى تمثل جائحة عالمية، مشيرا إلى أن الحق فى الصحة مقدم على جميع الأمور.

وقال إن البرلمان المصري من المؤسسات التى استطاعت العمل فى ظل هذه الجائحة منذ مارس الماضي.

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب، أنه فى ضوء دراسة الاستعداد لهذه الجلسة، رؤي أن قانون مجلس النواب ينص على النظام الانتخابي ما بين الفردي والقائمة، 50% للأولى و50% للثانية، ومن ثم تم تقسيم عملية الأداء لليمين الدستورية وفق هذا القاعدة المجردة، خاصة أن اليمين يتم أداؤها بشكل منفرد وليس بشكل جماعي، وبالتالي تم تقسيم القاعة وفق الـ3 مستويات بها.

وأكد المستشار محمود فوزي، أنه تم التوافق على قسم اليمين الدستورية بواقع الفردي والقائمة، ومن ثم يبدأ نواب الفردي منذ الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء فى أداء اليمين، ومع الانتهاء يبدأ نواب القائمة نحو الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلى أنه تم إعداد استراحات موصولة بالقاعة ليتواجد فيها النواب فى أوقات التناوب.

وقال إنه عقب الانتهاء من اليمين سيتم إجراء انتخابات الرئاسة والوكالة، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات الخاصة بالجلسة الافتتاحية يتم موافاة الأعضاء بها على جميع المستويات، وبجميع الوسائل، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك جهد من المراسم والعلاقات العامة لمساعدة النواب فى الوصول إلى مقاعدهم والسبيل إليها أيضا.

وأكد اتخاذ جميع التدابير الاحترازية مثل ارتداء الكمامة الكشف الحراري واستخدام المطهرات، وإجراءات أخرى، وأن الجلسة ستكون مذاعة على الهواء، والأعضاء عليهم عدم مغادرة المجلس إلا بانتهاء استحقاق اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، مناشدا إياهم عدم اصطحاب مرافقين لهم.