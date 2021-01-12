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بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس غدًا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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أحمد جودة - القاهرة - توقع وزارة الأوقاف غدًا الأربعاء الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي توقيع بروتوكول مع جامعة عين شمس لتعزيز التعاون بينهما في ذلك وفِي العديد من المجالات التي يعلن عنها عند توقيع البروتوكول.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتطوير برامج تدريب الأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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