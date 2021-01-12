صور..نواب الفردي بمحافظات الشرقية والدقهلية ينتهون من أداء اليمين الدستورية

انتهي نواب الفردي بمحافظة الشرقية والدقهلية من أداء اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، اليوم الثلاثاء، وذلك وفق تدابير كورونا، حيث يتم أداء اليمين بالتناوب بين الفردي والقائمة، حيث مخصص للفردي من 11 لـ2 وللقائمة من 2لـ5، علي أن يعقبها انتخابات رئيس المجلس والوكيلين.

محافظة الشرقية 21 مقعدا

لطفي شحاته – أول الزقازيق - مستقبل وطن

إيمان خضر – أول الزقازيق مستقبل وطن

مروه هاشم – أول الزقازيق – مستقبل وطن

مجدي عاشور – أول الزقازيق – مستقبل وطن

حمودة يحي – بلبيس – مستقبل وطن

سامي نصر الله – بلبيس – مستقبل وطن

عبد الله فهمي الرماح – بلبيس – مستقل

خالد مشهور - منيا القمح - مستقبل وطن

وجية أباظة – منيا القمح – مستقبل وطن

مي رشدي غيث – منيا القمح – مستقل

حاتم عبد العزيز – أبو كبير – مستقبل وطن

نبيل عسكر – أبو كبير – مستقل

طلعت السويدي – درب نجم – مستقبل وطن

عبد الباقي تركيا – ديرب نجم – مستقل

علاء عبد النبي – فاقوس – مستقبل وطن

علاء النجار – فاقوس – مستقبل وطن

إمام منصور - فاقوس - مستقل

فؤاد أباظة – أبو حماد – مستقبل وطن

ثروت سويلم – أبو حماد – مستقبل وطن

السيد رحمو – الحسينية – مستقبل وطن

أحمد عبد اللطيف الطحاوي – الحسينية – مستقل

محافظة الدقهلية 21 مقعدا

(7 مستقبل وطن - 2 الشعب الجمهوري - 12 مستقل )

وحيد رمضان فوده -اول المنصورة - مستقبل وطن

أحمد محمد سلام الشرقاوي – أول المنصورة – مستقل

محمد إسماعيل الشريف-المنصورة -" مستقل"

حسن حسين المير –المنصورة -" مستقل

وحيد قرقر- بلقاس - مستقبل وطن

فايق الزكي المغازي- بلقاس - " مستقل"

السيد الخضر جوهر – طلخا – مستقل

رضا غازي – طلخا – مستقل

مكرم رضوان - دكرنس –الشعب الجمهورى

أشرف الشبراوى أبو العلا - دكرنس - " مستقل"

وليد فتحي فرعون- دكرنس - " مستقل"

محمد نجيب خالد نور الدين-منية النصر - مستقبل وطن

خالد الحداد – منية النصر – مستقل

مجدى الأمير- المنزلة - مستقبل وطن

أحمد الحديدي – المنزلة – مستقل

أحمد الألفي-ميت غمر - مستقبل وطن

محمود العزب- ميت غمر – مستقل

إيهاب أنيس عبد اللطيف –اجا- مستقبل وطن

شريف الجبلي – أجا – مستقل

أسامة عبد العاطي – السنبلاوين – الشعب الجمهورى

محمد السيد عوض – السنبلاوين – مستقبل وطن

الجلسة شهدت تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة، كما تشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية، وتكون البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر يعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.

وتشهد جلسة يوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.أما الجلسة في اليوم الثالث الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة الأعضاء، لتبدأ بعد ذلك انتخابات هئيات مكاتب اللجان النوعية ،وفي الجلسة المسائية يوم الخميس يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان.

وجاء نص اليمين كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"..