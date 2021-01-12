نواب الفردي بمحافظات دمياط والغربية والمنوفية ينتهون من أداء اليمين الدستورية

انتهي نواب الفردي بمحافظة دمياط وكفر الشيخ والغربية من أداء اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، اليوم الثلاثاء، وذلك وفق تدابير كورونا، حيث يتم أداء اليمين بالتناوب بين الفردي والقائمة، حيث مخصص للفردي من 11 لـ2 وللقائمة من 2لـ5، علي أن يعقبها انتخابات رئيس المجلس والوكيلين.

محافظة دمياط

(4 مستقلين)

ضياء الدين عصام داوود – أول دمياط –مستقل

ضياء الدين على عوض بصل- أول دمياط - مستقل

محمود محمد حمدى السيد مشعل –كفر سعد- مستقل

حسن عبد الوهاب محمد عيسى –كفر سعد- مستقل

محافظة كفر الشيخ

( 3 مستقبل وطن - 2 الوفد - 1 الشعب - 4 مستقل )

1- السيد أبو اليزيد شمس الدين-كفر الشيخ –مستقبل وطن

2- " باسم عبد المحسن حجازى –كفر الشيخ - " الوفد "

3- ياسر منير عبد الخالق كفر الشيخ -" مستقل "

4- على أحمد على-سيدى سالم - " الشعب الجمهورى "

5-، محمد عبد الحميد هاشم،- سيدى سالم " مستقل "

6- محمد زكى –الحامول –مستقل

7- يونس عبدالرازق فرج- الحامول - مستقبل وطن "

8- محمد عبد العليم داود – دسوق – الوفد

9- عادل محمد النجار-دسوق -" مستقبل وطن "

10-محمد سعد الصمودي دسوق -" مستقل "

محافظة الغربية

(9 مستقبل وطن - 3 مستقل - 1 التجمع - 1 مصر الحديثة)

1- سمير جاد عيسى-أول طنطا- " مستقبل وطن

2- غباشي محمد بدير، -أول طنطا " مستقبل وطن

3- عبد المنعم شهاب –اول طنطا – "مستقبل وطن

4-سامح فتحي حبيب-كفر الزيات - مستقبل وطن

5-محمد احمد فايد –كفر الزيات- مستقل

6-عبد الله أحمد الشيخ-قطور-" مستقل "

7- محمود عبد السميع الشامي-اول المحلة - مستقبل وطن

8-احمد بلال البرلسي أول المحلة - التجمع "

9-، حامد جلال جهجه –مركز المحلة - " مستقبل وطن

10- إبراهيم محمد الديب - مركز المحلة - مصر الحديثة "

11-احمد عبد الحكيم يوسف دراج- سمنود- " مستقل "

12- محمد سعد بدراوي - زفتي - مستقبل وطن

13- مصطفي أبو زيد - زفتي - مستقبل وطن

14- عامر حامد الشوربجي - زفتي - مستقبل وطن

محافظة المنوفية

(7 مستقبل وطن - 4 مستقل )

1- أحمد عبد الحميد صديق حجازى - شبين الكوم - مستقبل وطن

2- هانى خضر على- شبين الكوم -مستقل

3- عصمت عبد الفتاح زايد -قويسنا " مستقل "

4- محمد حمدي عبد الحليم موسى - قويسنا - " مستقل "

نحترم الدستور والقانون..نواب الفردي يبدأون أداء اليمين الدستورية بالبرلمان

5- كريم طلعت السادات -تلا - " مستقبل وطن "

6-علا ء حسن جعفر- تلا - " مستقل "

7-صابر أحمد عبد القوى اشمون " مستقبل وطن "

8- عصام محمد عبد السلام - أشمون - " مستقبل وطن "

9- محمود محمد رفعت البرعى الباجور - مستقبل وطن

10-أيمن عبد الهادي سليمان،" منوف - مستقبل وطن

11-أحمد أبوزيد دياب- منوف - مستقبل وطن

الجلسة شهدت تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة، كما تشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية، وتكون البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر يعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.

وتشهد جلسة يوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.أما الجلسة في اليوم الثالث الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة الأعضاء، لتبدأ بعد ذلك انتخابات هئيات مكاتب اللجان النوعية ،وفي الجلسة المسائية يوم الخميس يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان.

وجاء نص اليمين كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"..