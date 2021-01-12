إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية "تفاصيل"

انتشرت العديد من الأنباء عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي تزعم إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية.

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية.

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذه الصفحات مزيفة، وغير تابعة للوزارة نهائيًا، وأن الصفحة الرسمية للوزارة هي عبر الرابط التالي:

https://www.facebook.com/egypt.moe

، مُشيرةً إلى أن قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي سارٍ كما هو، وأنه سيتم عقد كافة امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية عقب انتهاء إجازة منتصف العام في 20 فبراير 2021، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصفحات المزيفة.