مقرر الجلسة الافتتاحية للبرلمان يناشد الأعضاء بإرتداء الكمامة..ونواب الفردي يواصلون أداء اليمين

طالب علوم حميدة، مقرر الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، أعضاء المجلس، الالتزام بارتداء الكمامات أثناء الجلسة، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للمجلس لمواجهة أي عدوى بفيروس كورونا، وذلك لأكثر من مرة، موجها حديثه من وقت لأخر للأعضاء بضرورة الإلتزام بالكمامة، في الوقت الذي تغيب النائب أحمد الشريف بمحافظة الإسكندرية عن أداء اليمين الدستورية من النواب الفردي حتي الآن.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

وبدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، برئاسة الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر أعضاء المجلس سنا.

ويؤدي نواب المجلس المنتخبون بالنظام الفردي، اليمين الدستورية، بعد تلاوة قرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بدعوة مجلس النواب للانعقاد.

اليمين الدستورية للنواب

كما تم تلاوة مقرر الجلسة، قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن نتيجة انتخابات مجلس النواب. وينتظر النواب المعينون والمنتخبون بنظام القائمة في خيمة خصصتها الأمانة العامة لمنع التزاحم داخل القاعة في ضوء مواجهة فيروس كورونا.

الجلسة شهدت تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة، كما تشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية، وتكون البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر يعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.

نحترم الدستور والقانون..نواب الفردي يبدأون أداء اليمين الدستورية بالبرلمان

وتشهد جلسة يوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.أما الجلسة في اليوم الثالث الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة الأعضاء، لتبدأ بعد ذلك انتخابات هئيات مكاتب اللجان النوعية ،وفي الجلسة المسائية يوم الخميس يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان.