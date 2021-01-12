نواب الفردي بمحافظات الجيزة والبحيرة ينتهون من أداء اليمين الدستورية

انتهي نواب الفردي بمحافظة الجيزة والبحيرة من أداء اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، اليوم الثلاثاء، وذلك وفق تدابير كورونا، حيث يتم أداء اليمين بالتناوب بين الفردي والقائمة، حيث مخصص للفردي من 11 لـ2 وللقائمة من 2لـ5، علي أن يعقبها انتخابات رئيس المجلس والوكيلين.

1- محافظة الجيزة

1- زكى عباس عبد الظاهر- الجيزة -مستقبل وطن

2- محمد ابوالعنين – الجيزة – مستقل

3- حسام الدين عاشور ابو النمرس -مستقبل وطن

4- محمد رشاد على البرتقالى ابو النمرس – مستقبل وطن

5– نادر عبده البدرشين –مستقبل وطن

6- عماد الدين عبد التواب الدرجلى - البدرشين –مستقبل وطن

7- حازم رياض جودة –البدرشين –مستقبل وطن

8- احمد سعد حلمى -الصف- مستقبل وطن

9- شحاتة عبد الحافظ اطفيح- مستقبل وطن

10-محمد السيد الحسينى - بولاق الدكرور -مستقبل وطن

11-محمود هشام - بولاق الدكرور -مستقبل وطن

12- حسام الدين المندوه - بولاق – مستقبل وطن

13- محمد على عبد الحميد - العمرانية –مستقبل وطن

14–أحمد عاشور العمرانية – الشعب الجمهورى

15- طارق سعيد حسنين- إمبابة – مستقبل وطن

16–نشوى حسن على عبد العال ديب - إمبابة -مستقل

17- محمد سلطان على – أول اكتوبر – مستقبل وطن

18- سيد أحمد على سليمان - أول أكتوبر -مستقبل وطن

19-هشام حسين محمد- أول اكتوبر – مستقل

20- خالد تامر - كرداسة – مستقبل وطن

21- محمود عباس الصعيدى - الوراق -مستقبل وطن

22- أسامة حسنى الأشمونى - الوراق -مستقبل وطن

23- طارق سيد توفيق الطويل -الوراق – الشعب الجمهورى

24- علاء ناجى - منشاة القناطر –مستقبل وطن

25-على سمير -منشاة القناطر- مستقبل وطن

البحيرة

1- سناء انور محمد برغش دمنهورمستقبل وطن

2- عبد الرؤوف توفيق دمنهور مستقبل وطن

3- عادل عبد الوهاب يونس دمنهور مستقبل وطن

4- محمود عادل سعد شعلان- كفر الدوار- مستقبل وطن

5- سحر بشير- كفر الدوار -مستقل

6- احمد حمدى محمد- كفر الدوار- النور

7- اسامة انور عبد الفتاح- ابو حمص- مستقل

8- احمد عبده عرجاوى- ابو حمص- النور

9- هشام سعيد فوزى -المحمودية -مستقبل وطن

10- بلال حامد عيسوى -المحمودية-مستقل

11- علاء حمدى عبد المقصود -حوش عيسى- مستقل

12- اشرف سيف النصر المقرحى- الدلنجات- مستقل

13- حمدى عبد الوهاب عثمان - ابو المطامير- مستقبل وطن

14- خالد عبد المولى خطيب -ابو المطامير -النور

15- محمد عبد السلام ناجى -ايتاى البارود -مستقبل وطن

16-محمد عزت عرفات - ايتاى البارود- مستقل

17- احمد خلمى الشيشنى- كوم حمادة -مستقل

18- طلبة احمد ثابت النحال- كوم حمادة- مستقل

نحترم الدستور والقانون..نواب الفردي يبدأون أداء اليمين الدستورية بالبرلمان

الجلسة شهدت تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة، كما تشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية، وتكون البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر يعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.

وتشهد جلسة يوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.أما الجلسة في اليوم الثالث الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة الأعضاء، لتبدأ بعد ذلك انتخابات هئيات مكاتب اللجان النوعية ،وفي الجلسة المسائية يوم الخميس يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان.

وجاء نص اليمين كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"..