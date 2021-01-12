المصرى الديمقراطى الاجتماعى يعلن ترشيحاته للجان النوعية للنواب والشيوخ

جدة - نرمين السيد - اجتمعت الهيئة البرلمانية المشتركة لنواب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلسى النواب والشيوخ، بالمقر الرئيسى للحزب، قبل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، واتخذت قرارًا بعدم ترشح أى من نواب الحزب على منصب رئيس المجلس أو وكيليه، والاتفاق على التصويت للرئيس ووكيليه بعد معرفة المرشحين، وحددت ترشيحات الحزب للجان مجلسين.





وقال النائب محمود سامى، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب، إن أعضاء الهيئة البرلمانية اتفقوا على أن يكون الترشح لعضوية اللجان كالآتى: النائبة سميرة الجزار – لجنة الخطة والموازنة، والنائبة مها عبد الناصر - لجنة الاتصالات، والنائبة ريهام عبد النبى – لجنة التنمية المحلية، والنائبة سناء السعيد – لجنة القوى العاملة، والنائب فريدى البياضى – لجنة الدفاع والأمن القومى، والنائب إيهاب منصور – لجنة الإسكان أو لجنة العلاقات الافريقية، والنائبة أميرة صابر قنديل – لجنة العلاقات الخارجية. أما بالنسبة لمجلس الشيوخ، أضاف سامى أنه تقرر ترشيح النائب محمود سامى الإمام – للجنة الشؤون الاقتصادية، والنائب محمد طه عليوة – اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والنائب حنا جريس – للجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ.

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