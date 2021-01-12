سليمان وهدان: أخوض الانتخابات على منصب وكيل البرلمان ولن أتراجع

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش أداء النواب اليمين الدستورية، فى الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب. وتابع وهدان أن أعضاء مجلس النواب هم أصحاب القرار فى الانتخابات، مشيرا إلى أن استقرار حزب مستقبل وطن حزب الأغلبية بترشيح النائبين محمد أبو العينين وأحمد سعد الدين، فهو قرارهم ويحترم رغبتهم بالدفع بمرشحين من حزبهم، واختتم حديثه قائلا: "قررت خوض الانتخابات ولن أتراجع".

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