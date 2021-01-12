فيديو: تنسيقية شباب الأحزاب.. جيل جديد يدرك مسؤولياته تجاه وطنه

جدة - نرمين السيد - تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجموعة من الشباب تدرك أهمية الحفاظ على الوطن، منذ انطلاقها تحت شعار "سياسة بمفهوم جديد" استطاعت أن تكسب ثقة المواطن.
دشنت التنسيقية فى 2018، بحسب تقرير لقناة extra news، لتكون منصة حوارية بين الشباب من مختلف التيارات السياسية تضم العديد من الأيديولوجيات، وتجمعهم مبادئ حب الوطن.
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