مقرر الجلسة الافتتاحية للبرلمان يناشد الأعضاء ارتداء الكمامة

جدة - نرمين السيد - طالب علوم حميدة، مقرر الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، أعضاء المجلس، الالتزام بارتداء الكمامات أثناء الجلسة، فى ضوء الإجراءات التى اتخذتها الأمانة العامة للمجلس لمواجهة أى عدوى بفيروس كورونا المستجد، لأكثر من مرة، موجهًا حديثه من وقت لأخر للأعضاء بضرورة الالتزام بالكمامة.





وبدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب فى الفصل التشريعى الثانى، برئاسة الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، بصفتها أكبر أعضاء المجلس سنًا. ويؤدى نواب المجلس المنتخبون بالنظام الفردى، اليمين الدستورية، بعد تلاوة قرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، بدعوة مجلس النواب للانعقاد. كما تم تلاوة مقرر الجلسة، قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن نتيجة انتخابات مجلس النواب، وينتظر النواب المعينون والمنتخبون بنظام القائمة فى خيمة خصصتها الأمانة العامة لمنع التزاحم داخل القاعة فى ضوء مواجهة فيروس كورونا المستجد. وشهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلاً عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولاً إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة، كما تشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية، وتكون البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقى الأعضاء واحدا تلو الآخر يعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.

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