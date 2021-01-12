تشمل 8 قيادات.. الداخلية تصدر حركة تنقلات للضباط خلال ساعات

جدة - نرمين السيد - قالت مصادر إن وزارة الداخلية ستعلن حركة تنقلات للضباط خلال ساعات، تشمل تعيين اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لمصلحة السجون، واللواء محمد عبدالتواب مديرا لمباحث الجيزة، واللواء محمود أبو عمره مديرًا لأمن الإسكندرية.





وتشمل الحركة تعيين اللواء طارق صابر مساعد الوزير للأحوال المدينة، واللواء محمد الألفى مديرا لأمن السويس، واللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير لأمن الجيزة، واللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، واللواء خالد عبدالحميد مدير لأمن الأقصر، ولم تصدر الداخلية آية بيانات رسمية حتى الآن.

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