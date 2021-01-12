ختام جنازة كاهن سوهاج المتوفى بكورونا

جدة - نرمين السيد - توفى بشيخوخة صالحة، فى ساعة متأخرة من مساء أمس، الأب المبارك القمص إرميا بشير كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بسوهاج، عن عمر تجاوز 69 سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من 23 سنة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.





ولد الأب المتنيح يوم 4 يناير 1952 وسيم كاهنًا فى 5 ديسمبر 97 ونال رتبة القمصية فى 23 مارس 2013. وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسة الشهيد مارجرجس بسوهاج بحضور عدد محدود من كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب الفاضل القمص إرميا بشير. وقدم البابا تواضروس خالص العزاء للأنبا باخوم أسقف سوهاج ولأسرته ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة وكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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