صور.. الوطنية للتدريب تحتفى بأبنائها أعضاء البرلمان الجديد: حصاد العلم

جدة - نرمين السيد - وأضافت الأكاديمية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": "5 سنوات مرت على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام الشباب فى 2016 ولا يزال خريجو الأكاديمية الوطنية للتدريب يضيفون بصماتهم فى صياغة مستقبل مصر داخل مؤسساتها المختلفة متسلحين بما حصدوه من علم وتدريب وثقة من القيادة السياسية، ومع انطلاق الدورة التشريعية الجديدة نفخر بأبنائنا ضمن أعضاء مجلس النواب الجديد".

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