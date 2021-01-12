مصر تُدين تصديق إسرائيل على بناء 800 وحدة استيطانية في الضفة

أدانت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار إنشاء ٨٠٠ وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية باعتباره انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية.

أعرب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن قلقه البالغ مما يتمخض عن مثل تلك الخطوات المتواترة من تقويض لفرص حل الدولتين، في وقت تضطلع فيه مختلف الأطراف الدولية بجهود دؤوبة لإحياء المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلًا عما يترتب عن تلك الممارسات من تداعيات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها.